Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat! - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ümraniyespor'a Kadıköy'deki maçta da 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Maç sonu Ümraniyespor taraftarlarının yaptığı tezahürat Fenerbahçe tarafını şoke etti.

24 Ocak 2019 Perşembe, 23:10:37 Güncelleme: 23:20:22
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

MAÇTAN DAKİKALAR

18 . dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği şutta, kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

42. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe atışında Ümraniyespor savunmasına çarpan top, penaltı noktasının yanındaki Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

45+2. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası içinde uygun durumdaki Dirar'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN