Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ümraniyespor'a Kadıköy'deki maçta da 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Maç sonu Ümraniyespor taraftarlarının yaptığı tezahürat Fenerbahçe tarafını şoke etti.
24 Ocak 2019 Perşembe, 23:10:37
Güncelleme: 23:20:22
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
18 . dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.
29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği şutta, kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.
42. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe atışında Ümraniyespor savunmasına çarpan top, penaltı noktasının yanındaki Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+2. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası içinde uygun durumdaki Dirar'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.