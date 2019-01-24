Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ardından şok tezahürat!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ümraniyespor'a Kadıköy'deki maçta da 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Maç sonu Ümraniyespor taraftarlarının yaptığı tezahürat Fenerbahçe tarafını şoke etti.