Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:35:20 Güncelleme: 16:38:25
Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla antrenmana devam etti. Ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla birlikte antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Valbuena, Ayew, Alper Potuk'un tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN