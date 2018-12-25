Vujadin Savic Trabzona - Galeri - Fotomaç
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Vujadin Savic Trabzon'a
Yönetim kurulu, şartlar uyarsa bir yabancı stoper transferi kararı aldı. Diğer takviyeler altyapıdan yapılacak. İlk hedef ise Kızılyıldızlı Vujadin Savic.
25 Aralık 2018 Salı, 00:40:40
Güncelleme: 07:54:48
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Trabzon- spor'da yönetim kurulu devre arasında izlenecek transfer politikasıyla ilgili toplantı yaptı.
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Trabzon- spor'da yönetim kurulu devre arasında izlenecek transfer politikasıyla ilgili toplantı yaptı.
Toplantıda kulübün ekonomik yapısının şu an için transfer yapılmasına uygun olmadığı ve mevcut kadronun maliyetinin daha da düşürülmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştu.
Ayrıca şartların uygun olması durumunda bir stoper alınması konusunda görüş birliğine varıldığı, diğer takviyelerin ise altyapıdan yapılacağı kararlaştırıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu konu ile ilgili, "Aslanlar gibi bir kadromuz var. Sokağa atacak paramız yok" ifadesini kullandı.