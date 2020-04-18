Haberler Galeri Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye talip var! Çılgın rakam...

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye talip var! Çılgın rakam...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir yandan da yıldız futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fırtına'da Sörloth, Uğurcan ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme için de teklifler gelmeye başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme için kesenin ağzını açtı. İşte iddia edilen rakam ve son gelişmeler...

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:55 Güncelleme: 18.04.2020 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





