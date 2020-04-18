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Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye talip var! Çılgın rakam...
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye talip var! Çılgın rakam...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir yandan da yıldız futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fırtına'da Sörloth, Uğurcan ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme için de teklifler gelmeye başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme için kesenin ağzını açtı. İşte iddia edilen rakam ve son gelişmeler...
18 Nisan 2020 Cumartesi 20:55
Güncelleme: 18.04.2020 20:55
Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor'da oynanan göze hoş futbol ve yıldız futbolcuların gösterdiği üstün performans transfer tekliflerini de beraberinde getirdi.
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Uğurcan Çakır'ın başarılı performansı İngiliz devlerinin dikkatini çekmiş, sezon sonunda Uğurcan için ciddi bir teklifin geleceği iddia edilmişti.
Trabzonspor'u sırtlayan Sörloth için de Real Madrid iddiaları gündemde.
Trabzonspor'da son olarak Ekuban için dev kulüpler devreye girmişti. İskoçya ligi ekiplerinden Celtic ve ezeli rakibi Rangers, Fırtına'nın yıldızı Ekuban için büyük bir yarış içinde.
Trabzonspor'da Nwakaeme içinde de transfer iddiaları gelmeye başladı. İşte detaylar...