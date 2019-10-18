Trabzonspor'un Gaziantep FK 11'i netleşti!
YENİLMEME SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, bu periyotta 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, 2019-20 sezonunda ise evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor'u 2-1, mağlup etti, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş karşısından ise 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.
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