Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.

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