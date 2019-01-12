Trabzonspordan fırtına gibi kamp!

Bordo-mavililerin, Antalya'daki kampı 10 gün sürdü. Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla göz doldurdu. İki Abdülkadir de dikkat çekerken, genç oyuncular arasında Bahadır, Yunus Emre, Murat Cem, Hüseyin ve Berkay Sefa parladı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 22:46:03
Güncelleme: 07:59:31
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10 MADDEDE KAMP
1-Trabzonspor'un kampı 10 gün sürdü. 2- Toplamda 13 antrenman yapıldı. 3- Sakatlıkları süren Sosa ve Toure takımla çalışamadı. 4- Aklı Parma'da olan Kucka moralsizdi. 5- Ünal Karaman, pas oyunu üzerinde durdu.
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6- Ekuban ve Yusuf kampın yıldızı oldular. 7- Dolandırıcılık şoku yaşayan Rodallega durgundu. 8- Hüseyin Türkmen stoperdeki yerini sağlamlaştırdı. 9- Kampın en neşeli ismi Joao Pereira oldu. 10- Sol stoperde denenen Novak etkisiz kaldı.
2 MAÇTA 1 GALİBİYET
Vordo-mavililer kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynadı. İlkinde Ado Den Haag'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. İkincisinde Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye ise 2-0 mağlup oldu.
Bu karşılaşmada MTK Budapeşte'nin sert oyunu Trabzonsporlu futbolcuları sinirlendirdi.
Trabzonspor'un 3 Ocak tarihinde Antalya Belek'te başlayan devre arası kampı 12 Ocak tarihinde sona erdi.