Trabzonspordan fırtına gibi kamp!

Bordo-mavililerin, Antalya'daki kampı 10 gün sürdü. Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla göz doldurdu. İki Abdülkadir de dikkat çekerken, genç oyuncular arasında Bahadır, Yunus Emre, Murat Cem, Hüseyin ve Berkay Sefa parladı.