Trabzonspor'dan Cas açıklaması! - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şike davasına ilişkin CAS'ta gerçekleşen duruşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
15 Mart 2019 Cuma 20:42 Güncelleme: 15.03.2019 20:45
Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

2010-2011 sezonunda yaşanan şike olayıyla ilgili Trabzonspor kulübünce FIFA'ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, kulüp Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunmuştu. İtiraza ilişkin duruşma, bugün İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşti.

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Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre'de kulübü temsil eden Froriep Hukuk Bürosu'ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz'ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü.

Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu, duruşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

İşte o sözler;

Trabzonspor'dan Cas açıklaması!

"Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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