Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Trabzonspor'a Ogenyi Onazi'den kötü haber

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçı sonrası boynundan şikayeti bulunan başarılı orta saha oyuncusu Onazi'nin durumu belli oldu.
27 Kasım 2018 Salı, 15:36:28
Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'den kötü haber geldi.

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Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, başarılı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber

Onazi'nin kas ağrısı şikâyetlerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber

''Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Trabzonspora Ogenyi Onaziden kötü haber

Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir''

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