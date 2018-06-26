Trabzonspor sezonu açtı

3 OYUNCU İZİNSİZ KATILMADI



Bu arada bordo mavili takımın ilk antrenmanına sezon bitince Almanya'da ameliyat olan ve bu nedenle izin verilen Burak Yılmaz, sezon bittikten sonra milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak ile izinli olan Aytaç Kara katılmadı. Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi ise ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için antrenmana katılmadı. Bordo mavililerin ilk antrenmanına ise Rodallega, Sosa ve Esteban izinsiz olarak katılmadı.