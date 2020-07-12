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Trabzonspor şampiyonluk peşinde! İşte Hüseyin Çimşir'in Denizlispor 11'i
Süper Lig'de son haftalara girilirken, 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor. An itibarıyla 62 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, bitime 2 hafta kala hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi başarılı çalıştırıcı Hüseyin Çimşir, ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Denizlispor-Trabzonspor mücadelesinde muhtemel 11'ler...
12 Temmuz 2020 Pazar 16:01
Güncelleme: 12.07.2020 16:35
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Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.
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Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.
DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.