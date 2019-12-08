Trabzonspor gözünü Galatasaray’ın eski yıldızına dikti! Devre arası geliyor...

Trabzonspor ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala transferde gaza bastı. Fırtına transfer çalışmalarına devam ederken gözünü Aslan'ın eski yıldızına dikti. Galatasaray'ın eski yıldızını olmazsa olmaz olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor. Galatasaray'ın eski yıldızı da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler…