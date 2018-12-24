Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Karadeniz gazetesi, "Fırtına, Atmaca'yı farklı devirdi, taraftar bu şarkıyı söylemeye başladı: Oley...Oley...Oley... Şampiyon Trabzon" başlığıyla çıktı. Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında, "Bu takım zirveye oynar" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan ekibi olduğunu savundu.