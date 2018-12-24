Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ilk yarıyı 2. sırada kapatması, kentin yerel gazetelerinde şampiyonluk ifadelerini ön plana çıkardı.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 10:49:55 Güncelleme: 10:53:40
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Karadeniz gazetesi, "Fırtına, Atmaca'yı farklı devirdi, taraftar bu şarkıyı söylemeye başladı: Oley...Oley...Oley... Şampiyon Trabzon" başlığıyla çıktı. Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında, "Bu takım zirveye oynar" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan ekibi olduğunu savundu.

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Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Taka gazetesi, "Bayrakları hazırlayın" başlığını atıp, Trabzonspor'un zirve yolculuğunun devam ettiğini yazdı.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de, "Rize'yi farklı geçtik. Yıllar sonra 2. sıraya yerleştik. Şimdi keyiflenelim o zaman." ifadelerini kullanıp, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" başlığına yer verdi.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Kuzey Ekspres gazetesi de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdığını, şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attığını aktardı.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında, "Bu takım zirveye oynar" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan ekibi olduğunu savundu.

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