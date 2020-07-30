Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Ziraat Türkiye Kupası 2019-20 sezonunun sahibi, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, kupaya sahip olmasının ardından şehre döndü ve muhteşem bir ambians ile karşı karşıya kaldı. Trabzon halkı, sokaklara döküldü. İşte o anlar...

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:34 Güncelleme: 30.07.2020 09:34
Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

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Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.

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