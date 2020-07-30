Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı

Ziraat Türkiye Kupası 2019-20 sezonunun sahibi, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, kupaya sahip olmasının ardından şehre döndü ve muhteşem bir ambians ile karşı karşıya kaldı. Trabzon halkı, sokaklara döküldü. İşte o anlar...