Onaziden flaş açıklamalar! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Onazi'den flaş açıklamalar!

    Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:53:01 Güncelleme: 01:01:37
    Onazi'den flaş açıklamalar!
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    Onaziden flaş açıklamalar!

    Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, Fotomaç'a konuştuve çok özel açıklamalaryaptı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Onazi'den flaş açıklamalar!
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    Onaziden flaş açıklamalar!

    İşte başarılı futbolcunun söylediklerinden satır başları:

    Onazi'den flaş açıklamalar!
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    • 22
    Onaziden flaş açıklamalar!

    Orta sahanın her bölgesinde oynamaya alışkın biriyim. Modern futbolda bunu yapıp hoca için kullanışlı bir oyuncu olmanız gerekiyor.

    Onazi'den flaş açıklamalar!
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    Onaziden flaş açıklamalar!

    Türkiye'ye geldiğimden beri üç hoca ile çalıştım. Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay iyi hocalardı.

    Onazi'den flaş açıklamalar!
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    Onaziden flaş açıklamalar!

    Ancak Ünal Karaman'ı farklı yapan bu sene sezon öncesi kampına katıldığımda istediklerini bize aktarma şekliydi.

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