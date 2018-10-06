Onaziden flaş açıklamalar! - Galeri - Fotomaç
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Onazi'den flaş açıklamalar!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:53:01
Güncelleme: 01:01:37
Onazi'den flaş açıklamalar!
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, Fotomaç'a konuştuve çok özel açıklamalaryaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onazi'den flaş açıklamalar!
İşte başarılı futbolcunun söylediklerinden satır başları:
Onazi'den flaş açıklamalar!
Orta sahanın her bölgesinde oynamaya alışkın biriyim. Modern futbolda bunu yapıp hoca için kullanışlı bir oyuncu olmanız gerekiyor.
Onazi'den flaş açıklamalar!
Türkiye'ye geldiğimden beri üç hoca ile çalıştım. Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay iyi hocalardı.
Onazi'den flaş açıklamalar!
Ancak Ünal Karaman'ı farklı yapan bu sene sezon öncesi kampına katıldığımda istediklerini bize aktarma şekliydi.