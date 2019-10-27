Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da tek hedef 3 puan. Zorlu karşuılaşma öncesi her iki takımında 11'leri netleşti. İşte Fatih Terim Stadyumu'nda sahaya çıkması beklenen kadrolar...
27 Ekim 2019 Pazar 10:31 Güncelleme: 27.10.2019 10:42
Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

TEK HEDEF 3 PUAN

Bordo-mavililer, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede rakibini 2 farklı skorla veya 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerle devirirse 18 puana ulaşacak. Alanyaspor'u averajla geçerek 275 hafta sonra ligin zirvesinde yer alacak.

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