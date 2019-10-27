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Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti
Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da tek hedef 3 puan. Zorlu karşuılaşma öncesi her iki takımında 11'leri netleşti. İşte Fatih Terim Stadyumu'nda sahaya çıkması beklenen kadrolar...
27 Ekim 2019 Pazar 10:31 Güncelleme: 27.10.2019 10:42
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TEK HEDEF 3 PUAN
Bordo-mavililer, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede rakibini 2 farklı skorla veya 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerle devirirse 18 puana ulaşacak. Alanyaspor'u averajla geçerek 275 hafta sonra ligin zirvesinde yer alacak.
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