Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da tek hedef 3 puan. Zorlu karşuılaşma öncesi her iki takımında 11'leri netleşti. İşte Fatih Terim Stadyumu'nda sahaya çıkması beklenen kadrolar...

27 Ekim 2019 Pazar 10:31 Güncelleme: 27.10.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





