İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren Trabzonspor, gözünü lige çevirdi. 15. hafta mücadelesinde bordo-mavililer, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Mutlak 3 puan isteyen iki ekibin de karşılaşma öncesi ilk 11'leri merakla bekleniyordu. İşte Trabzonspor-Denizlispor mücadelesinin muhtemel 11'leri...