İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren Trabzonspor, gözünü lige çevirdi. 15. hafta mücadelesinde bordo-mavililer, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Mutlak 3 puan isteyen iki ekibin de karşılaşma öncesi ilk 11'leri merakla bekleniyordu. İşte Trabzonspor-Denizlispor mücadelesinin muhtemel 11'leri...
15 Aralık 2019 Pazar 12:56
Güncelleme: 15.12.2019 12:56
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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren bordo-mavililer, lige odaklandı.
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Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek.
Sakatlık sorunu azaldı Bu sezon sakatlıklar konusunda büyük sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde, Denizlispor maçı öncesi eksik futbolcu sayısında azalma yaşandı. Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor.
Bordo-mavililerde, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'nın, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'ın, orta sahada ise Abdulkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan kaptan Sosa'nın görev alması bekleniyor.