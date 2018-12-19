İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İşte Trabzonspor'un Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Trabzonspor kendi sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermeyi planlıyor.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:02:56 Güncelleme: 15:06:50
İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maç 2-2 bitmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

Ünal Karaman bu maçta da genç ve yedek oyuncularına şans verecek. İşte muhtemel 11...

İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

Arda Akbulut

İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

Majid Hosseini

İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

Kamil Ahmet Çörekçi

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN