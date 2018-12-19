İşte Trabzonsporun Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11i

İşte Trabzonspor'un Sivas Belediyespor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Trabzonspor kendi sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermeyi planlıyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:02:56 Güncelleme: 15:06:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





