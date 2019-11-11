İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 16.30'da oynanan ve beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyicilerle buluşan mücadelede ev sahibi ekip Hosseini'nin 67. dakikada gelen golüyle 3 puanı cebine koydu. İki kırmızı kart ve pek çok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelenin kilit anlarını sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesinin sineması...
11 Kasım 2019 Pazartesi 07:56
Güncelleme: 11.11.2019 07:56
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Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Kompleksi'nde Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig 11. hafta maçını izlemek için 31 bin 615 taraftar tribünlerdeki yerini aldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
19' Efecan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse, ağları buldu fakat ofsayt kararıyla gol iptal edildi.
32' Wellinton, savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü fakat Senegalli, uygun durumda topa dokunamadı.
36' Cisse kafa şutunda önce Uğurcan'a takıldı. Ardından kornerde, yakın mesafeden topu dışarı vurdu.
43' Harika bir kontrolle rakibinden sıyrılan Bakasetas, sol ayağıyla sert vurdu. Uğurcan yine devleşti.