İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 16.30'da oynanan ve beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyicilerle buluşan mücadelede ev sahibi ekip Hosseini'nin 67. dakikada gelen golüyle 3 puanı cebine koydu. İki kırmızı kart ve pek çok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelenin kilit anlarını sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesinin sineması...

11 Kasım 2019 Pazartesi 07:56 Güncelleme: 11.11.2019 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





