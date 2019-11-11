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11 Kasım 2019, Pazartesi
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İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 16.30'da oynanan ve beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyicilerle buluşan mücadelede ev sahibi ekip Hosseini'nin 67. dakikada gelen golüyle 3 puanı cebine koydu. İki kırmızı kart ve pek çok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelenin kilit anlarını sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesinin sineması...
11 Kasım 2019 Pazartesi 07:56 Güncelleme: 11.11.2019 07:56
İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Kompleksi'nde Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig 11. hafta maçını izlemek için 31 bin 615 taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

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İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

MAÇTAN DAKİKALAR

19' Efecan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse, ağları buldu fakat ofsayt kararıyla gol iptal edildi.

İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

32' Wellinton, savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü fakat Senegalli, uygun durumda topa dokunamadı.

İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

36' Cisse kafa şutunda önce Uğurcan'a takıldı. Ardından kornerde, yakın mesafeden topu dışarı vurdu.

İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması

43' Harika bir kontrolle rakibinden sıyrılan Bakasetas, sol ayağıyla sert vurdu. Uğurcan yine devleşti.

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