Hayrettin Hacısalihoğlu: İhanet olur!

ÇALIMBAY'DAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Şu anda kadar ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca olmadığını da kaydeden Hacısalihoğlu, "Şenol Güneş stadımıza ismi verilen adam, kaldı ki bu camianın bir parçası. Her geldiği zaman şartlar müsaitse bu camianın, kulübün kapısı kendisine açıktır. Ama şu anda Trabzonspor'un bir hocası var ve onunla çalışmaktan bir rahatsızlığımız yok. Şu an itibariyle ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca var. Sadece biz ekonomik konuları halletmek, sportif olarak da sezon sonuna kadar alabileceğimiz en iyi neticeleri, puanları elde etme arzusundayız. Ondan sonra hocamızla devam edebiliriz ya da yerli, yabancı başka bir hoca olur bilemeyiz" dedi.