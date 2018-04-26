Hayrettin Hacısalihoğlu: İhanet olur!
Sosyal, işletme ve idari anlamda beklediklerinden daha kötü bir yapıyı gördüklerini, bozulmuş, zorda kalmış bir işletme anlayışıyla karşılaştıklarını söyleyen Hacısalihoğlu, "Ben birçok dönem yöneticilik yaptım, hiç bu kadar ilgi, destek, yardım etme arzusu görmemiştim. Bu sevindirici, bizleri teşvik eden, yüreklendiren bir davranış. Ama şartlar da tabii ki çok zor. Biz bu şartların arkasına sığınmayacağız. Bunlardan yakınıp enkaz edebiyatı yapmayacağız" ifadesini kullandı.
SADECE İYİ OYUNCULAR BAŞARI İÇİN YETMEZ
50'nci yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıldığını ancak birkaç oyuncu ile şampiyon olunamayacağına dikkat çeken Hacısalihoğlu, "Şampiyon bir anlayışla, bir ekiple olunur. Sadece iyi oyuncularla şampiyonluk gelse kolay. Mesela Real Madrid'in her sene şampiyon olması lazım ama olamıyor. 2011'de o çalışmalar sonucu bize göre takımımız, kupası verilmedi ama şampiyon oldu. Kadrodaki herkesin şampiyonluğa hazırlıklı, gayretli olması lazım. Malzemecisinden, masöründen, hocasından, futbolcusuna, yönetimine, başkanına kadar. Hatta kulüp personelinin, taraftarının, basının şampiyonluk için hazırlıklı, katkılı olması şart" dedi.
"Trabzonspor taraftarları sadece bordo-maviyi sevmiyor. Kendilerinin bordo-mavisini seviyor, bunu anlamak lazım. Şayet bir bordo-maviye aşık olacaksak her sene Barcelona şampiyon oluyor. Zahmetsiz, külfetsiz. Bizim bordo-mavimiz, bizim takımımız, bizim çocuklarımız olacak. Tabii ki bugünün imkan ve şartları doğrultusunda yabancı, yerli oyunculardan da yararlanacaksın ama kendinden de bir parça olacak. Dikkat edilirse son dönemlerde taraftarın ilgisi, sevgisi arttı. Bunun sebebi iki tane genç arkadaşımızın takımı zaman zaman sırtlaması, zaman zaman katkı sağlamasıdır. Bu artarak devam edecektir."
ONLARI DA SUÇLAMIYORUZ
Hacısalihoğlu, aynı hataları yapmanın ihanet olacağını belirterek, "Önceki yöneticiler de bizim arkadaşımız. Kişisel ya da yönetimsel olarak bunları suçlamak yerine, şartları belki iyi göremediler, ders alıp düzenleme yapmadılar. Ama gelinen nokta Trabzonspor'un, Türk futbol ekonomisinin ne kadar zorda, çaresiz olduğunu net ortaya koyuyor. Artık buna rağmen aynı hataları, yanlışları yaparsanız bunun ismi hata olmaz, ihanet olur" diye konuştu.
TARAFTARIN SAHİPLENDİĞİ KADRIO
Karadeniz ekibinin her dönem zirveye oynaması gerektiğini vurgulayan Hacisalihoğlu, "Ama Trabzonspor'un tek hedefi şampiyonluk değil. Trabzonspor kendilerinden, taraftarın sahiplendiği, umut beslediği, iddialı, inançlı bir kadroya sahip olacak. Bunun zirvedeki yeri ne olur, bu sadece sizin kadronuza, başarınıza da bağlı değil. Birçok sebep var. Rakiplerin durumu, hakem hataları, şans faktörü hepsi bunun içinde. Umuyoruz ki bunların kötülerinden en az, iyilerinden de en fazla yararlanacağımız bir ortam olur" açıklamasını yaptı.
"Çalışmalar yapılıyor. Umuyoruz ki transfer dönemine kadar bu yasak ortadan kalkmış olur. Trabzonspor bu rahatlıkla yeni sezon için kadrosunu oluşturma imkanı bulur. Ama öyle bir rahatlığa kavuşsak da geçmişte olduğu gibi sadece isimlerini, şöhretlerini satın aldığımız oyuncular olmayacak. Asla bütçeye zarar verecek transferler, yaşlı oyuncular olmayacak."
"9 ay sonra bir kongre var. Ondan sonra da 3 yıllık bir süre var. Buy önetim düzelme sürecini başarıyla 9 aya taşıyabilir mi, sonraki 3 yılı göğüslemeyi göze alır mı, seçmenler o desteği verir mi? Ona bakacağız. Kendimizin gayretine, camiamızın desteğine bağlı bir süreç. Bu 3 yıl 9 ay sonucunda doğru işler yapılırsa Trabzonspor düzelme sürecine girmiş olur. Raydan çıkmış treni omuz vererek bütün camiamızla rayına oturtursak kupalar gelebilir. Ama bugünkü şekliyle devam ederse bırakın kupaları yaşamı bile sıkıntıda demektir."
ÇALIMBAY'DAN RAHATSIZ DEĞİLİZ
Şu anda kadar ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca olmadığını da kaydeden Hacısalihoğlu, "Şenol Güneş stadımıza ismi verilen adam, kaldı ki bu camianın bir parçası. Her geldiği zaman şartlar müsaitse bu camianın, kulübün kapısı kendisine açıktır. Ama şu anda Trabzonspor'un bir hocası var ve onunla çalışmaktan bir rahatsızlığımız yok. Şu an itibariyle ne görüşülen ne de düşünülen bir hoca var. Sadece biz ekonomik konuları halletmek, sportif olarak da sezon sonuna kadar alabileceğimiz en iyi neticeleri, puanları elde etme arzusundayız. Ondan sonra hocamızla devam edebiliriz ya da yerli, yabancı başka bir hoca olur bilemeyiz" dedi.
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