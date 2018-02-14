Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra, Milli Takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Isınma ve pas çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.
BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanın tamamında takımla çalışan tecrübeli forvet oyuncusunun hafif ağrılarının olduğu ancak maç saatine kadar uygulanacak olan tedavi yöntemi ile tamamen iyileşeceği öğrenildi.
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