Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı

Futbolcular da bu jest karşısında taraftarlara teşekkür etti. Bu arada taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da antrenman sırasında tribüne çağırarak, 'Adam gibi adam Çalımbay' tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür etti.





