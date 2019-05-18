Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferler ve UEFA ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 21:49 Güncelleme: 18.05.2019 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





