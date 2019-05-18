Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferler ve UEFA ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 21:49 Güncelleme: 18.05.2019 21:52
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Trabzonspor ilk yarısını 0-0 berabere geçtiği maçta ikinci yarıda buldukları gollerle Beşiktaş'ı 2-1 geçerek 3 puanın sahibi oldu.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Bordo-mavili takımın Başkanı Ahmet Ağaoğlu, galibiyetten sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

İşte Ağaoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan satır başları...

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

"TEMEL ATMA TÖRENİNİ KAÇIRMAYALIM DEDİK"
Takım halinde inanılmaz mücadele ettik. Böyle bir kapanış bekliyordum. Önümüzdeki senenin temellerini atıyoruz.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Temel atma törenini kaçırmayalım diye. Oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Takım futbolu nasıl oynanır. Ayağa toplarla rakibi nasıl bunaltırız bunun örneğini verdik.

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