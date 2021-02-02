Galeri Süper Lig Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından bütün ekipler yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Hareketli geçen transfer döneminde yıldız isimler yeni kulüplerine imza attı. Zirve yolunda mücadele veren Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe önemli isimleri kadrosuna kattı. Takviyelerin ardından ligin toplam piyasa değeri 816 milyon euroya ulaştı. İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli takımı...