Süper Lige yabancı damgası

Spor Toto Süper Lig'de sezonun geride kalan 12 haftalık bölümüne yabancı futbolcular damgasını vurdu. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan müsabakalarda 411 futbolcu görev alırken, bunların 211'i yabancı, 190'ı ise Türk oyuncular oldu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 11:52:22
Güncelleme: 11:52:34
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43 FUTBOLCU GURBETÇİ
Süper Lig'de şu ana kadar forma giyen Türk statüsündeki 190 futbolcudan 43'ü yurt dışı altyapı eğitimine sahip. "Gurbetçi" olarak tabir edilen bu futbolcular, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde kariyerlerine başladı.
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EN FAZLA YABANCI OYNATAN FENERBAHÇE
Süper Lig'in ilk 12 haftasında sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Fenerbahçe oynattı.
Sarı-lacivertli takımda, ligin geride kalan bölümünde 16 yabancı oyuncuya şans tanındı. Bu alanda Beşiktaş, Göztepe ve MKE Ankaragücü 14'er oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı. Çaykur Rizespor ise 10 kişiyle ligde en az yabancı oyuncu görevlendiren ekip olarak öne çıktı.
BURSASPOR YERLİLERDE ÖNDE
Bursaspor, Süper Lig'de hem sayı hem de süre bakımından yerli futbolculara en fazla şans tanıyan takım olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde 15 Türk futbolcuyu, toplam 7 bin 285 dakika sahada tuttu. Bursaspor ayrıca 4 bin 595 dakikayla yabancı oyuncuları en az oynatan ekip oldu.
Sayı olarak yerli oyunculara en az şansı, 9'ar futbolcuyla Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor tanıdı. Kasımpaşa, 3 bin 873 dakika ile yerli oyuncuları en az sahada tutan, 8 bin 7 dakikayla da yabancı futbolcuları en fazla oynatan takım olarak istatistiklerde yer aldı.