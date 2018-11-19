Süper Lige yabancı damgası - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Süper Lig'e yabancı damgası

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun geride kalan 12 haftalık bölümüne yabancı futbolcular damgasını vurdu. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan müsabakalarda 411 futbolcu görev alırken, bunların 211'i yabancı, 190'ı ise Türk oyuncular oldu.

    19 Kasım 2018 Pazartesi, 11:52:22 Güncelleme: 11:52:34
    Süper Lige yabancı damgası

    43 FUTBOLCU GURBETÇİ

    Süper Lig'de şu ana kadar forma giyen Türk statüsündeki 190 futbolcudan 43'ü yurt dışı altyapı eğitimine sahip. "Gurbetçi" olarak tabir edilen bu futbolcular, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde kariyerlerine başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lige yabancı damgası

    EN FAZLA YABANCI OYNATAN FENERBAHÇE

    Süper Lig'in ilk 12 haftasında sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Fenerbahçe oynattı.

    Süper Lige yabancı damgası

    Sarı-lacivertli takımda, ligin geride kalan bölümünde 16 yabancı oyuncuya şans tanındı. Bu alanda Beşiktaş, Göztepe ve MKE Ankaragücü 14'er oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı. Çaykur Rizespor ise 10 kişiyle ligde en az yabancı oyuncu görevlendiren ekip olarak öne çıktı.

    Süper Lige yabancı damgası

    BURSASPOR YERLİLERDE ÖNDE

    Bursaspor, Süper Lig'de hem sayı hem de süre bakımından yerli futbolculara en fazla şans tanıyan takım olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde 15 Türk futbolcuyu, toplam 7 bin 285 dakika sahada tuttu. Bursaspor ayrıca 4 bin 595 dakikayla yabancı oyuncuları en az oynatan ekip oldu.

    Süper Lige yabancı damgası

    Sayı olarak yerli oyunculara en az şansı, 9'ar futbolcuyla Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor tanıdı. Kasımpaşa, 3 bin 873 dakika ile yerli oyuncuları en az sahada tutan, 8 bin 7 dakikayla da yabancı futbolcuları en fazla oynatan takım olarak istatistiklerde yer aldı.

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