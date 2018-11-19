Süper Lige yabancı damgası

BURSASPOR YERLİLERDE ÖNDE

Bursaspor, Süper Lig'de hem sayı hem de süre bakımından yerli futbolculara en fazla şans tanıyan takım olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde 15 Türk futbolcuyu, toplam 7 bin 285 dakika sahada tuttu. Bursaspor ayrıca 4 bin 595 dakikayla yabancı oyuncuları en az oynatan ekip oldu.