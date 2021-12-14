Galeri Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor haberi... İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de 17. hafta itibarıyla şampiyonluk oranlarını güncelledi. 17. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 yenerken, Galatasaray ise Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte oynanan bu karşılaşmaların ardından güncellenen şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 25.00

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR: 18.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR: 15.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 15.00

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor