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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor haberi... İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de 17. hafta itibarıyla şampiyonluk oranlarını güncelledi. 17. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 yenerken, Galatasaray ise Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte oynanan bu karşılaşmaların ardından güncellenen şampiyonluk oranları...