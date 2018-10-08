Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!

    Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasından öne çıkan detayları, ilginç bilgileri ve şaşırtıcı maç notlarını sizin için derledik.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 16:01:36 Güncelleme: 16:19:59
    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!
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    Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri!

    'KART GÖRMEYEN KALDI MI?'

    Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede 13 sarı, 1 kırmızı kart ile bu sezonun bir maçtaki kart rekoru kırıldı.

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    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!
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    Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri!

    Beşiktaş, 28. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesi ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor deplasmanında 2-1 öne geçmeyi başardı. Uzatma dakikalarında Hurtado'nun attığı gol ile taraflar 1 puanı razı oldu.

    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!
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    Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri!

    5 YILIN EN İYİSİ

    Trabzonspor, 8 haftada aldığı 13 puan ile son 5 senenin en iyi başlangıcını yapmış bulunmakta.

    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!
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    Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri!

    Fırtına, baştan sona üstün oynadığı maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

    Süper Lig'de 8.haftanın dikkat çekenleri!
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    Süper Ligde 8.haftanın dikkat çekenleri!

    YEDEK KULÜBESİ BAŞKA ALEMDE

    Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede sarı lacivertlilerin yedek kulübesinde bulunan oyuncuların sergilediği rahat tavırlar taraftarın tepkisini çekti.

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