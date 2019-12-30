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Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
Süper Lig'in ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ligde Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası'nı kazanmayı da istiyor. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin damgasını vurduğu o oranlar...
30 Aralık 2019 Pazartesi 18:51
Güncelleme: 30.12.2019 18:51
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Ligin ilk yarısı tamamlanırken kupada da son 16 turu çekişmeli maçlara sahne olacak.
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Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere tüm ekipler iki kulvarda da ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.
Bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, düğmeye bastı.
Takımlar, kadro mühendisliği kapsamında nokta atış transferler yaparak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp sezonu 2 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.
Sivasspor, Süper Lig'i 37 puanla lider tamamlarken, Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'la eşleşti