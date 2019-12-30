Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig'in ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ligde Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası'nı kazanmayı da istiyor. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin damgasını vurduğu o oranlar...
30 Aralık 2019 Pazartesi 18:51 Güncelleme: 30.12.2019 18:51
Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Ligin ilk yarısı tamamlanırken kupada da son 16 turu çekişmeli maçlara sahne olacak.

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere tüm ekipler iki kulvarda da ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, düğmeye bastı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Takımlar, kadro mühendisliği kapsamında nokta atış transferler yaparak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp sezonu 2 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Sivasspor, Süper Lig'i 37 puanla lider tamamlarken, Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'la eşleşti

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