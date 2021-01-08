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Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de 2020-21 sezonu ara transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüpler, ocak ayındaki tüm takviyelerini TFF'ye bildirdi. Peki, Süper Lig kulüpleri hangi futbolculara imza attırdı? İşte 2020-21 Süper Lig ara transfer sezonunda yapılan o transferler...
08 Ocak 2021 Cuma 20:03, Güncelleme 03.02.2021 15:17
Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)