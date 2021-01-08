Galeri Süper Lig Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de 2020-21 sezonu ara transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüpler, ocak ayındaki tüm takviyelerini TFF'ye bildirdi. Peki, Süper Lig kulüpleri hangi futbolculara imza attırdı? İşte 2020-21 Süper Lig ara transfer sezonunda yapılan o transferler...

Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son dakika transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

YOUSSOUF KONE
Yeni takımı: Hatayspor
Eski takımı: Lyon

Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ERIC NDIZEYE
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Musongati

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

JOSPIN NSHIMIRIMANA
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Aigle Noir

Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ATAKAN MÜJDE
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Pendikspor

Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ALY MALLE
Yeni takımı: Yeni Malatyaspor
Eski takımı: Ascoli

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