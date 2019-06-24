Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor gelecek sezon da başarılarının devamını getirmek için ter dökecek. Doğu Anadolu ekibinde yoğun bir transfer çalışması mevcut. Bu kapsamda sezona yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile bomba gibi bir başlangıca imza atmak isteyen Malatya, transfer bombasını patlattı. İşte detaylar:

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10 Güncelleme: 24.06.2019 12:18
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, transfer raporunu yönetime sunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Eski takımı Alanyaspor'dan da transfer yapması beklenen Yalçın'ın gözü daha yükseklerde...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Alper Potuk için girişimlere başladığı kaydedilen Yalçın'lı Malatyaspor'dan 2. bomba...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

İlk olarak 3 büyüklerde gözden çıkarılan oyuncular üzerinde çalışmalar yapan Doğu Anadolu ekibinde ilk takviye orta sahaya.

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan Sergen Yalçın'lı Malatya, transferi bitirmenin peşinde.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN