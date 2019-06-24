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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş... Son dakika transfer haberleri
Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor gelecek sezon da başarılarının devamını getirmek için ter dökecek. Doğu Anadolu ekibinde yoğun bir transfer çalışması mevcut. Bu kapsamda sezona yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile bomba gibi bir başlangıca imza atmak isteyen Malatya, transfer bombasını patlattı. İşte detaylar:
24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Güncelleme: 24.06.2019 12:18
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Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, transfer raporunu yönetime sunmuştu.
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Eski takımı Alanyaspor'dan da transfer yapması beklenen Yalçın'ın gözü daha yükseklerde...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Alper Potuk için girişimlere başladığı kaydedilen Yalçın'lı Malatyaspor'dan 2. bomba...
İlk olarak 3 büyüklerde gözden çıkarılan oyuncular üzerinde çalışmalar yapan Doğu Anadolu ekibinde ilk takviye orta sahaya.
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan Sergen Yalçın'lı Malatya, transferi bitirmenin peşinde.