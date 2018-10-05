Sadık Çiftpınardan flaş Milli Takım açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, Milli Takım'a seçilmemesi hakkında konuştu.
5 Ekim 2018 Cuma, 19:33:04
Güncelleme: 19:38:15
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Sadık Çiftpınar'dan flaş Milli Takım açıklaması!
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Sadık Çiftpınar, altyapısında kaptanlık yaptığı Galatasaray hakkında ise 'Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Her futbolcunun hayali büyük camialarda forma giymektir" dedi.
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Sadık Çiftpınar'dan flaş Milli Takım açıklaması!
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Sadık Çiftpınar'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
Sadık Çiftpınar'dan flaş Milli Takım açıklaması!
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"ADEBAYOR İLE AYNI SAHADA BİLE OLMAK BÜYÜK ŞANS"
Bu sezon lige çok iyi başladık. Biraz duraksadığımız haftalarda oldu. Erol Hoca bana göre Türkiye'nin sayılı teknik direktörlerinden birisi.
Sadık Çiftpınar'dan flaş Milli Takım açıklaması!
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Başakşehir maçında da hocamızın söylediklerini yapmaya çalıştık. Başakşehir'e puan ya da puanlar için gitmiştik. Karşılaşmaının sonunda 1 puana razı olduk. Başakşehir deplasmanından alınan 1 puan iyidir fakat oynanan oyundan sonra 1 puana üzüldük.
Sadık Çiftpınar'dan flaş Milli Takım açıklaması!
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Başakşehir'in yıldızı Adebayor'la aynı sahada bulunmak bile şans, Adebayor muazzam bir yetenek"