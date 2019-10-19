İşte Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Başladığı skorla 0-0 sonuçlanan karşılaşmada üzücü bir olay yaşandı. Beşiktaş tribünlerinden fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...
19 Ekim 2019 Cumartesi 21:56
Güncelleme: 19.10.2019 21:57
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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
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Ev sahibi ekibin 10 kişi tamamladığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuç sonrası puanlar paylaşılırken maç fazlasıyla Beşiktaş 9 puanla 12 sırada, Ankaragücü ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.
Öte yandan Beşiktaşlılar, takımlarına destek vermek için deplasman tribününü doldurdu.
Müsabakanın ilk yarısında deplasman tribününden bir taraftar fenalaşarak yürekleri ağızlara getirdi.