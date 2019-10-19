İşte Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Başladığı skorla 0-0 sonuçlanan karşılaşmada üzücü bir olay yaşandı. Beşiktaş tribünlerinden fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...