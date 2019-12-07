Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şok eden Sivasspor detayı! Falcao ve Gustavo...

GALATASARAY 122 MİLYON, SİVASSPOR 23 MİLYON!

Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri; Galatasaray'ın 122 milyon euro, Fenerbahçe'nin 90 milyon euro, Beşiktaş'ın 78,8 milyon euro, Trabzonspor'un 70 milyon euro olarak belirlenirken, Sivasspor'un ise 23 milyon euro olması dikkat çekiyor.