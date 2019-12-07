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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şok eden Sivasspor detayı! Falcao ve Gustavo...
Sivasspor, 2019-2020 sezonunda yaptığı çıkışla yıla damga vururken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u adeta kıskandırdı... Yiğidolar'ın yükselen performansı futbolseverlerin ilgisinin kendilerine yoğunlaşmasını sağlarken, aradaki fark ortaya çıktığında 'Büyük' diyerek tabir ettiğimiz takımların vahim durumları kendini belli etti... (fotomac.com.tr ÖZEL HABER)
7 Aralık 2019 Cumartesi 17:14
Güncelleme: 07.12.2019 17:43
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Süper Lig'in 14. haftası itibariyle Sivasspor, sezon başında kurduğu ekonomik kadrosuyla şimdiden büyük başarı elde etti. Yiğidolar, birçok futbolcuyu bonservissiz aldı.
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ARADAKI UÇURUM HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda yaptığı çıkışta taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Sivasspor'un 4 büyükler diyerek tabir ettiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aralarındaki fark görenler, hayretler içerisinde kaldı...
FİYAT-PERFORMANS AÇISINDA EN İYİSİ!
Mütevazi kadrosuyla ligin tozunu attıran Yiğidolar, bütçesiyle rakiplerinin oldukça altında olmasına karşın, "fiyat-performans" açısından göz doldurdu.
GALATASARAY 122 MİLYON, SİVASSPOR 23 MİLYON!
Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri; Galatasaray'ın 122 milyon euro, Fenerbahçe'nin 90 milyon euro, Beşiktaş'ın 78,8 milyon euro, Trabzonspor'un 70 milyon euro olarak belirlenirken, Sivasspor'un ise 23 milyon euro olması dikkat çekiyor.
YA BEDELSİZ YA DA KİRALIK! Yiğidoların sahaya çıktığı ilk 11'in geneli, para ödenmeden alınan ya da kiralık olarak transfer edilen futbolculardan oluşuyor.