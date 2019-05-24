Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerleri!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu şampiyonu belli oldu. Bitime bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray aldığı 2-1'lik galibiyetle Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray bu şampiyonlukla 22. kez kupayı müzesine götürürken, kasasını da doldurarak ekonomik anlamda nefes aldı. Akhisarspor ile oynadığı Türkiye Kupası finalini de kazanarak kupanın sahibi olan sarı-kırmızılı ekip buradan da önemli bir kaynak elde etti. Şampiyon olmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayacak olan Galatasaray, ayakbastı parası olarak alacağı 15 Bin Euro'nun yanı sıra yayın geliri, galibiyet, beraberlik primi ve sponsorlardan gelecek kaynaklar ile adeta ihya olacak. Peki şampiyonun belli olması sonrası takımların borsa hisselerinde ne gibi değişiklikler oldu. Hangi takımların hisse senetlerinde artış varken hangi takımlar hisse senetlerinde düşüş yaşadı. GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan, A spor'da yayınlanan 'Spor Ekonomisi' programında bu soruların yanıtlarını verdi. İşte detaylar...

24 Mayıs 2019 Cuma 11:00 Güncelleme: 24.05.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





