HaberlerGaleriGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerleri!
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerleri!
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu şampiyonu belli oldu. Bitime bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray aldığı 2-1'lik galibiyetle Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray bu şampiyonlukla 22. kez kupayı müzesine götürürken, kasasını da doldurarak ekonomik anlamda nefes aldı. Akhisarspor ile oynadığı Türkiye Kupası finalini de kazanarak kupanın sahibi olan sarı-kırmızılı ekip buradan da önemli bir kaynak elde etti. Şampiyon olmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayacak olan Galatasaray, ayakbastı parası olarak alacağı 15 Bin Euro'nun yanı sıra yayın geliri, galibiyet, beraberlik primi ve sponsorlardan gelecek kaynaklar ile adeta ihya olacak. Peki şampiyonun belli olması sonrası takımların borsa hisselerinde ne gibi değişiklikler oldu. Hangi takımların hisse senetlerinde artış varken hangi takımlar hisse senetlerinde düşüş yaşadı. GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan, A spor'da yayınlanan 'Spor Ekonomisi' programında bu soruların yanıtlarını verdi. İşte detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 11:00
Güncelleme: 24.05.2019 11:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de perde kapanıyor. Şampiyonun belli olduğu Süper Lig'de takımlar son hafta mücadeleleri için sahaya çıkıyor. Peki şampiyonluk sonrası kulüplerin hisse değerlerinde ne gibi değişiklikler oldu. Borsanın kapanış gününde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisse senetleri ne durum. GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan A spor'da yayınlanan 'spor ekonomisi' programında bu soruların yanıtlarını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kasasını doldurdu.
Şampiyonluğun gelmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Galatasaray ayakbastı bastı olarak 15 Bin Euro alacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın da sahibi olan sarı-kırmızılı ekip lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, şampiyonlar ligi katılımı ve yayın havuzu vs. gibi ek kaynaklarla TL bazında yaklaşık 1 Milyar TL gibi ciddi bir rakamı da kasasına koyacak.
Şampiyonun belirlenmesiyle diğer kulüplerinde borsadaki hisse değerlerinde değişmeler görüldü. Galatasaray, Fenerbahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk sonra hisse senetlerini GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan A spor'da katıldığı programda değerlendirdi. İşte Erkan'ın açıklamaları...