Futbolda gözler serbest kalan yıldızlarda

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Kulüplerin iştahlarını kabartan bu isimleri Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de yakından takip ediyor. İşte o isimler...

11 Haziran 2019 Salı 14:01 Güncelleme: 11.06.2019 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





