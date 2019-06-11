Futbolda gözler serbest kalan yıldızlarda

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Kulüplerin iştahlarını kabartan bu isimleri Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de yakından takip ediyor. İşte o isimler...
11 Haziran 2019 Salı 14:01
Güncelleme: 11.06.2019 14:48
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Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten önemli futbolculara çevrildi.
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Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Sezon sonu itibariyle serbest kalan futbolcuların arasında dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor.
EN DEĞERLİ RABIOT VE HERRERA
Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, serbest kalan futbolcular arasında en değerlisi 35 milyon Euro piyasa değeriyle geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Adrien Rabiot.
24 yaşında olmasına rağmen alt yapısından geldiği Fransız kulübü ile 5'i Fransa lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 18 kupa kazandı.