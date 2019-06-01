HaberlerGaleriFenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri
Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe yılın bombasını patlatmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Medipol Başakşehir'den gelen şok istek sarı lacivertlilerde bütün planları alt üst etti. İşte yaşanan son dakika haberinden ayrıntılar ve Emre Belözoğlu hamlesi:
1 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
Güncelleme: 01.06.2019 10:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ve yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Medipol Başakşehir takımından gözüne kestirdiği isim için harekete geçen sarı lacivertler büyük bir şok yaşadı.
Turuncu mavililer ile transferler için pazarlık masasına oturan Fenerbahçe, 10 milyon euro'luk istek karşısında şaştı kaldı.
10 milyon euro istenen o isim teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci.