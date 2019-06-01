Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe yılın bombasını patlatmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Medipol Başakşehir'den gelen şok istek sarı lacivertlilerde bütün planları alt üst etti. İşte yaşanan son dakika haberinden ayrıntılar ve Emre Belözoğlu hamlesi:

1 Haziran 2019 Cumartesi 10:54 Güncelleme: 01.06.2019 10:57
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ve yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

Medipol Başakşehir takımından gözüne kestirdiği isim için harekete geçen sarı lacivertler büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

Turuncu mavililer ile transferler için pazarlık masasına oturan Fenerbahçe, 10 milyon euro'luk istek karşısında şaştı kaldı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

10 milyon euro istenen o isim teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Emre Belözoğlu... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

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