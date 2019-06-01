Menajeri kararı duyurdu! Mehmet Topal ve Başakşehir...
Fenerbahçe kaptanlarından Mehmet Topal, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Medipol Başakşehir ile transfer temaslarında bulunduğu öne sürülen Mehmet Topal ile ilgili kararı tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak resmen duyurdu. İşte detaylar:
1 Haziran 2019 Cumartesi 10:02
Güncelleme: 01.06.2019 10:11
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Fenerbahçe'de Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçının 68. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal, takım arkadaşı İsmail'e yapılan protestoları önlemeye çalışınca tribünlerin hedefi olmuştu.
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Tepkilerin odağına yerleştirilen emektar futbolcu, yaşadığı durum karşısında kenara değişiklik işareti yapmış ancak teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet'le devam etmişti.
Mehmet Topal, bu takımda kalmanın artık onun için anlamsız olduğunu, bu kadar vefasızlığa tahammül edemeyeceğini söylediği açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Topal, bonservisinin makul bir rakama bir kulübe verilmesi istediği ve takımdan ayrılacağını söyleyerek rest çektiği öne sürülmüştü.
AÇIKLAMA YAPTI AMA...
Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde iddialar gündeme getirilen Mehmet Topal, bir açıklama yayınlayarak bu tarz bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti.