Rashad Muhammed Erzurumspor camiasını kandırdı! Sevgilim öldü demişti... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Rashad Muhammed Erzurumspor camiasını kandırdı! Sevgilim öldü demişti...

Kız arkadaşını trafik kazasından kaybettiğini söyleyen Süper Lig'in Fransız futbolcusu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i bile inandırmayı başardı.
26 Şubat 2019 Salı 09:59 Güncelleme: 26.02.2019 11:17
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı

Spor Toto Süper Lig'de Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed, bütün Erzurum camiasını kandırdı.

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Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı

Resmen bir skandala imza atan oyuncu takım arkadaşları ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i kandırdı. İşte yaşananlar;

Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu Rashad Muhammed, 17 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçından önce kız arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemişti.

Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı

Ancak olayın bu şekilde gelişmediği ortaya çıktı.

Rashad Muhammed Erzurumspor camiasını kandırdı! Sevgilim öldü demişti...

Rashad'ın ''öldü'' dediği kız arkadaşı Twitter'dan açıklama yaptı.

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