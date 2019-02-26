Rashad Muhammed Erzurumspor camiasını kandırdı! Sevgilim öldü demişti...

Kız arkadaşını trafik kazasından kaybettiğini söyleyen Süper Lig'in Fransız futbolcusu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i bile inandırmayı başardı.

26 Şubat 2019 Salı 09:59 Güncelleme: 26.02.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





