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Rashad Muhammed Erzurumspor camiasını kandırdı! Sevgilim öldü demişti...
Kız arkadaşını trafik kazasından kaybettiğini söyleyen Süper Lig'in Fransız futbolcusu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i bile inandırmayı başardı.
26 Şubat 2019 Salı 09:59
Güncelleme: 26.02.2019 11:17
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Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Spor Toto Süper Lig'de Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed, bütün Erzurum camiasını kandırdı.
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Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Resmen bir skandala imza atan oyuncu takım arkadaşları ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i kandırdı. İşte yaşananlar;
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu Rashad Muhammed, 17 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçından önce kız arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemişti.
Erzurumspor futbolcusunun büyük yalanıyla sarsıldı Sevgilim öldü demişti! Herkesi kandırdı
Ancak olayın bu şekilde gelişmediği ortaya çıktı.
Rashad'ın ''öldü'' dediği kız arkadaşı Twitter'dan açıklama yaptı.