Galeri Süper Lig Derbiye atanması çok konuşulmuştu... Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor? | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Derbiye atanması çok konuşulmuştu... Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor? | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi en çok tartışılan isim, maça atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Beşiktaş cephesi Numanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığını öne sürerken, sarı-lacivertli ekip tarafından bu iddialar yalanlandı. Peki Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımı tutuyor? İşte cevabı...