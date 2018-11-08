Derbinin cezaları kesildi! Kim hangi maçta oynamıyor?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ardından verilen cezaları açıkladı
8 Kasım 2018 Perşembe, 17:20:56
Güncelleme: 18:49:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının faturasını kesti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
İşte tek tek alınan cezalar ve ceza alan isimlerin kaçıracağı maçlar;
PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ
CEZA ALMADI
PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
ABDURRAHİM ALBAYRAK
İHTAR
PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
FATİH TERİM
7 MAÇ
10.11.2018 Kayserispor v Galatasaray 23.11.2018 Galatasaray v Konyaspor 02.12.2018 Beşiktaş v Galatasaray 08.12.2018 Galatasaray v Rizespor 15.12.2018 Başakşehir v Galatasaray 23.12.2018 Galatasaray v Sivasspor 27.01.2019 Galatasaray v Ankaragücü