Derbinin cezaları kesildi! Kim hangi maçta oynamıyor? - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Derbinin cezaları kesildi! Kim hangi maçta oynamıyor?

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ardından verilen cezaları açıkladı
    8 Kasım 2018 Perşembe, 17:20:56 Güncelleme: 18:49:22
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının faturasını kesti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar

    İşte tek tek alınan cezalar ve ceza alan isimlerin kaçıracağı maçlar;

    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar

    GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ

    CEZA ALMADI

    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar

    ABDURRAHİM ALBAYRAK

    İHTAR

    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar
    PFDK kararları açıkladı! İşte tarihi cezalar

    FATİH TERİM

    7 MAÇ

    10.11.2018 Kayserispor v Galatasaray
    23.11.2018 Galatasaray v Konyaspor
    02.12.2018 Beşiktaş v Galatasaray
    08.12.2018 Galatasaray v Rizespor
    15.12.2018 Başakşehir v Galatasaray
    23.12.2018 Galatasaray v Sivasspor
    27.01.2019 Galatasaray v Ankaragücü

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