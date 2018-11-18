Caicaradan Mert Günok çıkışı!

Kaleci Mert Günok'un gösterdiği başarılı performansla sezona damga vurduğunu söyleyen Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara, "Mert'in Milli Takım'da olmasını bekliyordum. Onun bu üst düzey performansına rağmen Milli Takım'a alınmamasına çok şaşırdık" dedi.
18 Kasım 2018 Pazar, 18:22:53
Güncelleme: 18:27:10
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Medipol Başakşehir'in başarılı sağ beki Junior Caiçara, takımın mevcut durumu, VAR sistemi ve şampiyonluk hedeflerine ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.
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Sözlerine turuncu-lacivertli takımın 12 haftalık performansını değerlendirerek başlayan Caiçara, "Tabii ki müthiş ve umut verici bir başlangıç. Ama en önemlisi bunun nasıl biteceği. Umarım başladığımız gibi mükemmel şekilde bunun sonunu getirebiliriz" ifadelerine yer verdi.
"EURO'NUN ARTMASI BÜYÜK TAKIMLARI ZORA SOKTU"
Şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir takım sorunlarla uğraştığını ve bunun da performanslarına yansıdığını belirten başarılı futbolcu, "Her şeyden önce olay bizde bitiyor. Biz iyi oynamasak, bu performansı göstermesek bu sonuçlar alınmaz. Ama bu büyük takımların çok da büyük oyuncuları var. Tabii Türkiye'de bir gerçek var."
"Euro'nun ne kadar attığının ve bunun kulüpleri maddi anlamda bazı zorluklara soktuğunun farkındayız. Tabii ki bunlar işlerini zorlaştırıyor. Dediğim gibi bu zorluklara rağmen biz iyi performans göstermesek zaten burada olamazdık. Öncelikli iş ilk önce bizim iyi performans göstermemiz, sonra rakiplerin durumu" açıklamasını yaptı."
Başakşehir'in geride kalan 12 haftada kalesinde 5 gol görerek hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer almasının hatırlatılması üzerine Caiçara, şunları söyledi: