Caicaradan Mert Günok çıkışı!

"EURO'NUN ARTMASI BÜYÜK TAKIMLARI ZORA SOKTU"

Şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir takım sorunlarla uğraştığını ve bunun da performanslarına yansıdığını belirten başarılı futbolcu, "Her şeyden önce olay bizde bitiyor. Biz iyi oynamasak, bu performansı göstermesek bu sonuçlar alınmaz. Ama bu büyük takımların çok da büyük oyuncuları var. Tabii Türkiye'de bir gerçek var."