Galeri Süper Lig Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası tartışılan hakemler Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'ın hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım. | Son dakika spor haberleri