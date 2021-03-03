Galeri Süper Lig Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası tartışılan hakemler Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'ın hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım. | Son dakika spor haberleri

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemleri bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

SON DAKİKA