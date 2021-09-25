Galeri Süper Lig Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ligin 6. haftasında deplasmanda 3-0 geriye düştükleri karşılaşmada Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket olay olmuştu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcuya açtıkları pankart ile destek verdi.

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mavi-lacivertli taraftarlar, Balotelli fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli'nin bu fotoğrafı tribünde yer aldı.

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Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı
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