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Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ligin 6. haftasında deplasmanda 3-0 geriye düştükleri karşılaşmada Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket olay olmuştu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcuya açtıkları pankart ile destek verdi.
Giriş Tarihi: 25.09.2021 20:21 , Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 20:22
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken Balotelli pankartı