Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Yeni yılın tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu iyi bir yıl dilerim."