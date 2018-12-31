Spor dünyasından yeni yıl mesajları
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Yeni yılın tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu iyi bir yıl dilerim."