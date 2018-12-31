Spor dünyasından yeni yıl mesajları - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Spor camiasının önemli isimleri, 2018'in son gününde yeni yıl mesajlarını yayınladılar. İşte o mesajlar...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:18:06 Güncelleme: 16:18:19
Spor dünyasından yeni yıl mesajları

İşte spor camiasının 2019 yılı için gönderdiği mesajlar...

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Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: ''2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.''

Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Tüm branşlardaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerimize, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara, yeni yılın sağlık, başarı,huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin."

Spor dünyasından yeni yıl mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Yeni yılın tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu iyi bir yıl dilerim."

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