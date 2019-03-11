Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Drogba için yapılan doğum günü paylaşımları dikkat çekti.
11 Mart 2019 Pazartesi 18:03
Milli kaleci Volkan Babacan'ın eşi Hilal Babacan.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'lı Badou Ndiaye, sosyal medyadan attığı paylaşımda kızına "cimbombom" dedirtmeye çalışıyor.
Liverpool'lu Simon Mignolet, Andrew Robertson'un doğum gününü böyle kutladı.
Manchester City'nin başarılı kalecisi Ederson'un kızı.