Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019) - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Drogba için yapılan doğum günü paylaşımları dikkat çekti.
11 Mart 2019 Pazartesi 18:03
Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

Milli kaleci Volkan Babacan'ın eşi Hilal Babacan.

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Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

Galatasaray'lı Badou Ndiaye, sosyal medyadan attığı paylaşımda kızına "cimbombom" dedirtmeye çalışıyor.

Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

Liverpool'lu Simon Mignolet, Andrew Robertson'un doğum gününü böyle kutladı.

Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

Manchester City'nin başarılı kalecisi Ederson'un kızı.

Sosyal medya günlüğü (11 Mart 2019)

David Ospina ve kızı.

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