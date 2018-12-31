Sosyal medya gündemi (31.12.2018) - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:23:35 Güncelleme: 17:46:50
Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Barış Telli 2019'a antrenman yaparak giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Edinson Cavani büyük bir balık yakalamış.

Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Hakan Balta ve ailesi.

Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Beşitaş'ın başarılı file bekçisi Loris Karius, Miami'de tatilde.

Sosyal medya gündemi (31.12.2018)

Keita Balde yeni yıla Maldivler'de giriyor.

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