Sosyal medya gündemi (31.12.2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (31.12.2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:23:35
Güncelleme: 17:46:50
Barış Telli 2019'a antrenman yaparak giriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edinson Cavani büyük bir balık yakalamış.
Beşitaş'ın başarılı file bekçisi Loris Karius, Miami'de tatilde.
Keita Balde yeni yıla Maldivler'de giriyor.