Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.. Podolski'nin 'cağ kebabı' kesme görüntüsü Fenerbahçe-Erzurumspor maçına gönderme olarak yorumlandı.
18 Aralık 2018 Salı, 16:27:30
Güncelleme: 17:58:16
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Mourinho'nun takımdan ayrılmasından sonra ilk tepki Paul Pogba'dan geldi. Fransız yıldız sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gülen bir fotoğrafını paylaşan Pogba "Manşet atın!" yazdı. Daha sonra bu gönderiyi kaldırdı.
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