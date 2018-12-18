Sosyal medya gündemi (18.12.2018) - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.. Podolski'nin 'cağ kebabı' kesme görüntüsü Fenerbahçe-Erzurumspor maçına gönderme olarak yorumlandı.
18 Aralık 2018 Salı, 16:27:30 Güncelleme: 17:58:16
Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Mourinho'nun takımdan ayrılmasından sonra ilk tepki Paul Pogba'dan geldi. Fransız yıldız sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gülen bir fotoğrafını paylaşan Pogba "Manşet atın!" yazdı. Daha sonra bu gönderiyi kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Necip Uysal'dan Pepe mesajı.
"Seninle oynadığım için çok onurlandım. Umarım hep en iyisi olursun."

Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Gökhan Gönül'den Pepe mesajı.
"Seninle oynadığım için çok onurlandım. Umarım hep en iyisi olursun."

Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Oğuzhan Özyakup'dan Pepe mesajı.
"Çok teşekkür ederim idolüm."

Sosyal medya gündemi (18.12.2018)

Tolgay Arslan'dan Pepe'ye mesaj.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN