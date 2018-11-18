Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018) - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    18 Kasım 2018 Pazar, 17:29:35 Güncelleme: 17:46:53
    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    Pogba penaltı vuruşu ile alay edenleri kaplumbağa ile video paylaşıp 'O kadar da yavaş değilim' diyerek tiye aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    Milli tenisçinin pazar keyfi

    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    Taffarel, Federer ile birlikte

    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    Berke Özer Milli formayla

    Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

    Yusuf Yazıcı'dan kendisini eleştiren sosyal medyadaki bazı fenomenlere gönderme: Instagram'da bol bol var ama burayı biraz ihmal etmişim. Canım ailemin ve güzel köyümün fotoğraflarına buradan da bakabilirler. :)

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