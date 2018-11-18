Sosyal medya gündemi (18 Kasım 2018)

18 Kasım 2018 Pazar, 17:29:35
Güncelleme: 17:46:53
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Pogba penaltı vuruşu ile alay edenleri kaplumbağa ile video paylaşıp 'O kadar da yavaş değilim' diyerek tiye aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli tenisçinin pazar keyfi
Taffarel, Federer ile birlikte
Berke Özer Milli formayla
Yusuf Yazıcı'dan kendisini eleştiren sosyal medyadaki bazı fenomenlere gönderme: Instagram'da bol bol var ama burayı biraz ihmal etmişim. Canım ailemin ve güzel köyümün fotoğraflarına buradan da bakabilirler. :)