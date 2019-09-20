Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, önceki gün gittiği AVM'de ilginç stili ve dev logolu kıyafetiyle ilgi odağı oldu. İşte Quaresma'nın ilginç stili ve akıllarda kalan kıyafetleri...
20 Eylül 2019 Cuma 12:12
Güncelleme: 20.09.2019 12:12
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma yine olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı.
Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.
Erkek modasını yakından takip eden ünlü futbolcunun en sevdiği şey kat kat (Layering) giyinmek.