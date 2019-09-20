Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, önceki gün gittiği AVM'de ilginç stili ve dev logolu kıyafetiyle ilgi odağı oldu. İşte Quaresma'nın ilginç stili ve akıllarda kalan kıyafetleri...
20 Eylül 2019 Cuma 12:12 Güncelleme: 20.09.2019 12:12
Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma yine olay oldu.

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Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı.

Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.

Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili olay oldu

Erkek modasını yakından takip eden ünlü futbolcunun en sevdiği şey kat kat (Layering) giyinmek.

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