Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümü soru ve cevapları!

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması olan ve uzun yıllardır Atv ekranlarının fenomen programı haline gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 798. yılbaşı özel bölümü izleyicisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in 798. yılbaşı özel bölümünde kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarıştı. İşte Atv ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 798. yılbaşı özel bölümü soru ve cevapları...