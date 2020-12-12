Galeri Spor Magazin Burnundaki bantla gündem olmuştu! İşte Cihan Haspolatlı'nın son görüntüsü

Burnundaki bantla gündem olmuştu! İşte Cihan Haspolatlı'nın son görüntüsü

1 Temmuz 2002 tarihinde Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer olan Cihan Haspolatlı, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 6 yılda başarılı bir performans sergilemişti. Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'ya 3-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandırmayı başaran Haspolatlı o golle akıllara kazınmıştı. Başakşehir formasıyla 2013 yılında futbol hayatına nokta koyan yıldız ismin son hali ortaya çıktı. İşte o kare...