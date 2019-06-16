Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi! - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklarda da bastırdı. Sıcak havalarda insanın içini serinletecek tarifler araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz ev yapımı limonata tarifi ile keyifle güzel bir lezzet de tadabilirsiniz.

16 Haziran 2019 Pazar 16:06
Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklarda da bastırdı. Sıcak havalarda insanın içini serinletecek tarifler araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz ev yapımı limonata tarifi ile keyifle güzel bir lezzet de tadabilirsiniz.

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Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

Hem doğal hem de faydalı olan limonata yapımı özellikle yaz aylarında sıkça tercih ediliyor. Pratik bir şekilde hazırlanan ev yapımı limonata tarifini uygulayarak sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

Malzemeler:

1 adet limon

Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

1 adet portakal
1 su bardağı toz şeker

Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!

1 tatlı kaşığı limon tuzu
2 litre su

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